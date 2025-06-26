Nazilli\'de İki Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda iki firari hükümlünün yeri tespit edildi. "Kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.Y. (25), Dereağzı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl hapis cezası bulunan B.A. (27) ise Esenköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, adli işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi. - AYDIN