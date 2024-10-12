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Nazilli'de Kaçak Alkol Operasyonu

Nazilli\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Nazilli'de jandarma, evde kaçak alkol üreten 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 100 litre şarap ele geçirildi.

12.10.2024 13:15
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak alkol operasyonunda, evde ürettikleri alkollerin satışını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçak ve sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş birliği ile kaçak ve sahte alkol imalatı ile satışına yönelik koordineli çalışmada Nazilli'de evinde kaçak olarak ürettiği alkolleri sattığı tespit edilen M.O. ve B.O. isimli şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 100 litre hazırlanmış şarap, alkollü içki yapımında kullanılan 143 aroma/anason, 16 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

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