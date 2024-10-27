Nazilli\'de Kaçak Alkol Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak ürettiği alkolleri sattığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, M.G. isimli şüphelinin Nazilli ilçesindeki ikametinde kaçak ürettiği alkolleri sattığı tespit etti. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 90 litre el yapımı sahte alkol, 45 litre etil alkol, 3 adet aroma ve 4 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN