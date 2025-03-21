Nazilli\'de Kadınlara Uyuşturucu Bilgilendirmesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir incir fabrikasında çalışan kadınlara uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

İsabeyli Mahallesi'nde bulunan İncir fabrikasının toplantı salonunda kadın çalışanlara, Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN