Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında çalışan 4 şahsın Kimlik Bilgilendirme Sistemi'ne (KBS) girişlerini yaptırmadığı tespit edilen işletme sahibine cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan toplam 4 şahsın KBS girişlerinin yapılmadığını tespit etti. İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahibine toplam bin 68 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de KBS Denetimi: İşletme Sahibine Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı plakalı bir araç içerisinde yakalanan 2 şüphelinin, 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.
Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki ayrı marketten ürün çalan bir hırsız, bir markette çantaya doldururken diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli, market çalışanının şüphelenmesi üzerine güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.
Denizli'de yaşlı bir çiftçinin tarlasında çalışırken yanına gelen dolandırıcılar, sahte heykelleri çiftçiye emanet etti. Şüpheliler, çiftçiden 10 bin euro alarak yurt dışından gelecek sözde alıcının yol masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Ancak çiftçi durumdan şüphelenerek jandarmaya başvurdu. Yapılan operasyonla şüpheliler İzmir'de yakalandı.
Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda örgüt lideri ve diğer üyeleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan şok uygulamada, denetim noktalarında yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca, evrakları eksik olan bir araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 572 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve 182 araç kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir matbaa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, atık kağıtların tutuşmasıyla başladı. Yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aletler ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bir ihbarı değerlendiren polis, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 43,63 gram sentetik uyuşturucu, 28,21 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 6 silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, hassas terazi ve 10 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 olay aydınlatıldı ve 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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