Nazilli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 519 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ö., bir oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşine yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bu sefer A.C.Ö., arabasına giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar olay yerine döndü.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Oğlunun intikamını almak için saldırmış"

F.Ö.'nün, üç yıl önce Balık Pazarı'nda çıkan bir tartışmada ağabeyi A.C.Ö.'nün oğlu Ertan Özkaya'yı kalbinden vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. A.C.Ö.'nün de oğlu Ertan Özkaya'nın öldürülmesinin intikamını almak için kardeşi F.Ö.'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.