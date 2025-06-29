Nazilli\'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, İsabeyli Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle tarım arazisinde yangın çıktı. Araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti.

Vatandaşlar da ekiplere destek verdi

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Hortum çekme başta olmak üzere vatandaşların da katıldığı çalışmalarda yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. - AYDIN