Nazilli\'de Yangın: Evinin Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangın ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN