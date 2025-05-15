Nazilli'deki Yangında Şüpheli İddialar - Son Dakika
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Nazilli'deki Yangında Şüpheli İddialar

Olayda katil zanlısı Turgay Gezgin'in eter kullanarak yangın çıkardığı iddia ediliyor.

15.05.2025 14:51
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Şüpheli yangında sır perdesi aralanıyor

Katil zanlısı adamın olayda eter kullandığı iddia edildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart günü iki çocuk ile bir annenin ölümüyle sonuçlanan ve tüm ülkeyi yasa boğan yangın olayı ile ilgili sır perdesi aralanıyor. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla teknik takibe alınan, aynı zamanda itfaiye eri olan katil zanlısı babanın, olay günü ölümüne neden olduğu iki çocuğu ve eşinin yangında uyanamaması için kimyasal madde kullandığı iddia edildi.

Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda 18 Mart günü sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin ve Muzaffer Deniz Gezgin ile eşi Fatma Gezgin yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetmişti. Evin sadece yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini tespit etti.

Polis iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Olay esnasında ve cenaze töreninde çekilen görüntü kayıtlarını da titizlikle inceleyen polisin, Turgay Gezgin'in davranışlarını gerçekçi bulmadığı öğrenildi. Önceki gün sabaha karşı sevgilisinin evinde yeni nişanlandığı F.T. ile birlikte gözaltına alınan Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"İçeri bile girmedi"

Yangının sabotaj sonucu meydana geldiği ve olayın sanığının hayatını kaybedenlerin en yakını olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de duruma büyük tepki gösterdi. Böylesine basit bir yangında 3 kişinin ölmesini şüpheli bulduklarını belirten bazı mahalle sakinleri "Biz dairede yangın çıktığını fark edince kredi kartı ile kapıyı açtık, olaydan hemen sonra haber verdiğimiz, aynı zamanda itfaiyeci olan o şahıs geldi. Ancak içeri bile girmedi. Oysa bu şahıs 11 yıldır benzer olayların içinde. Diğer itfaiyeciler geldikten sonra 'çocuklarım' ve 'eşim' diye bağırmaya ve kendini yerlere atmaya başladı. Madem samimiydi niye ilk geldiğinde kapı açık olmasına rağmen eve girip çocuklarını ve eşini kurtarmaya çalışmadı. Biz çok üzgünüz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Mahallemizin de adının böylesi bir olayla anılmasından utanç duyuyoruz, üzgünüz" diyerek katil zanlısı Turgay Gezgin ve olayın diğer sanığı F.T.'ye tepki gösterdiler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'deki Yangında Şüpheli İddialar - Son Dakika

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