 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği 2023 Yılında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği 2023 Yılında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü üyelerine göz açtırmadı. FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü üyeleri yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslar da hakim karşısına çıkarıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği 2023 Yılında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi
30.12.2023 - 11:47,
Abone Ol

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü üyelerine göz açtırmadı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonları 2023 yılında da sürdürdü. Terör örgütü üyelerine nefes aldırmayan ekipler, sanal alemde de suça göz açtırmadı. Edinilen bilgiye göre, yıl içerisinde yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütünde önemli konumlarda bulunan ve çeşitli meslek gruplarından olan 9 kişiyi takibe alan ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yapılan operasyon çerçevesinde de DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şahıs da sınır dışı edildi.

Öte yandan, Nazilli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriyelerde ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şahıs da kıskıvrak yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nazilli, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği 2023 Yılında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği 2023 Yılında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement