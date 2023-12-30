Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği 2023 Yılında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü üyelerine göz açtırmadı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonları 2023 yılında da sürdürdü. Terör örgütü üyelerine nefes aldırmayan ekipler, sanal alemde de suça göz açtırmadı. Edinilen bilgiye göre, yıl içerisinde yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütünde önemli konumlarda bulunan ve çeşitli meslek gruplarından olan 9 kişiyi takibe alan ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yapılan operasyon çerçevesinde de DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şahıs da sınır dışı edildi.

Öte yandan, Nazilli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriyelerde ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şahıs da kıskıvrak yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı. - AYDIN