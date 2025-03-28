Nepal\'de monarşi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Nepal'de monarşi destekçileri sokağa çıktı. Başkent Katmandu'da bir araya gelen göstericiler, 2008 yılında feshedilen anayasal monarşinin yeniden kurulmasını için protesto gösterisi düzenledi.

MONARŞİ DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI

Binlerce gösterici, Katmandu'daki Parlamento binasına doğru yürümek için polis barikatı aşmaya çalıştığı sırada çatışma çıktı. Kalabalığın taşlarla saldırdığı Nepal polisi, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla göstericilere müdahale ederken, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını etti, 3'ü polis 17 kişi yaralandı, 3 protestocu da gözaltına alındı.

EVLER, ARAÇLAR VE HASTANE TAHRİP EDİLDİ

Polis sözcüsü Dinesh Kumar Acharya, hayatını kaybeden 2 kişiden birinin mitingi takip eden bir gazeteci olduğunu söyledi. Polis Shekhar Khanal ise, protestocuların bir evi ve bir aracı ateşe verdiğini aktardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestocuların özel mülkleri, hastaneleri, bir siyasi parti ofisini, araçları, bir medya kuruluşunu ve bir alışveriş merkezini tahrip ettiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yetkililer, polisin, gösterilerin ve mitinglerinin yasak olduğu alana girişi engellemek için güç kullanmak zorunda kaldığını belirtirken, şiddetin daha da tırmanmasını engellemek amacıyla etkilenen bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Kathmandu bölgesi idaresi sözcüsü Ashok Kumar Bhandari, etkilenen bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının "kısa bir süreliğine, yerel saatle 22.00'ye kadar yürürlükte kalacağını, ancak durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak uzatılabileceğini" söyledi.

MONARŞİ 2008 YILINDA FESHEDİLMİŞTİ

Nepal, 1990 yılından itibaren meşruti monarşiyle yönetilirken, ülkede 2007 yılında Kurucu Meclis tarafından geçici bir Anayasa kabul edilmiş ve 2008 yılının Mayıs ayında monarşi feshedilmişti. Bu değişiklikle birlikte, ülkenin adı Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne dönüştü. Himalaya ülkesinin son kralı 77 yaşındaki Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, tahttan indirildikten sonra ailesiyle birlikte Katmandu'da sıradan bir vatandaş olarak özel bir evde yaşamaktadır.