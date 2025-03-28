Nepal'de monarşi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nepal'de monarşi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Nepal\'de monarşi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Nepal'de 2008 yılında feshedilen anayasal monarşinin yeniden kurulması için düzenlenen protesto gösterisinde monarşi destekçileri ile polis arasında çatışma çıkarken, biri gazeteci 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

28.03.2025 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de monarşi destekçileri sokağa çıktı. Başkent Katmandu'da bir araya gelen göstericiler, 2008 yılında feshedilen anayasal monarşinin yeniden kurulmasını için protesto gösterisi düzenledi.

Nepal'de monarşi destekçileri polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

MONARŞİ DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI

Binlerce gösterici, Katmandu'daki Parlamento binasına doğru yürümek için polis barikatı aşmaya çalıştığı sırada çatışma çıktı. Kalabalığın taşlarla saldırdığı Nepal polisi, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla göstericilere müdahale ederken, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını etti, 3'ü polis 17 kişi yaralandı, 3 protestocu da gözaltına alındı.

Nepal'de monarşi destekçileri polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

EVLER, ARAÇLAR VE HASTANE TAHRİP EDİLDİ

Polis sözcüsü Dinesh Kumar Acharya, hayatını kaybeden 2 kişiden birinin mitingi takip eden bir gazeteci olduğunu söyledi. Polis Shekhar Khanal ise, protestocuların bir evi ve bir aracı ateşe verdiğini aktardı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestocuların özel mülkleri, hastaneleri, bir siyasi parti ofisini, araçları, bir medya kuruluşunu ve bir alışveriş merkezini tahrip ettiği belirtildi.

Nepal'de monarşi destekçileri polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yetkililer, polisin, gösterilerin ve mitinglerinin yasak olduğu alana girişi engellemek için güç kullanmak zorunda kaldığını belirtirken, şiddetin daha da tırmanmasını engellemek amacıyla etkilenen bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Kathmandu bölgesi idaresi sözcüsü Ashok Kumar Bhandari, etkilenen bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının "kısa bir süreliğine, yerel saatle 22.00'ye kadar yürürlükte kalacağını, ancak durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak uzatılabileceğini" söyledi.

Nepal'de monarşi destekçileri polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı

MONARŞİ 2008 YILINDA FESHEDİLMİŞTİ

Nepal, 1990 yılından itibaren meşruti monarşiyle yönetilirken, ülkede 2007 yılında Kurucu Meclis tarafından geçici bir Anayasa kabul edilmiş ve 2008 yılının Mayıs ayında monarşi feshedilmişti. Bu değişiklikle birlikte, ülkenin adı Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne dönüştü. Himalaya ülkesinin son kralı 77 yaşındaki Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, tahttan indirildikten sonra ailesiyle birlikte Katmandu'da sıradan bir vatandaş olarak özel bir evde yaşamaktadır.

Nepal'de monarşi destekçileri polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sokağa Çıkma Yasağı, Politika, katmandu, Monarşi, 3-sayfa, Dünya, Polis, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nepal'de monarşi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 23:17:01. #7.11#
SON DAKİKA: Nepal'de monarşi yanlıları polisle çatıştı: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement