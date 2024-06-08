Netanyahu: Operasyon başarılı oldu, esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
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Netanyahu: Operasyon başarılı oldu, esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu ve esirlerin tamamını geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Netanyahu, kurtarılan esirlerin geri getirmek istedikleri altın ve elmasın tarihe geçecek bir operasyon olduğunu belirtti.

08.06.2024 20:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen ve 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na bugün düzenlenen ve 210 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından kan donduran bir açıklama yaptı. İsrailli 4 esirin kurtarıldığını belirten Netanyahu, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum" ifadelerini kullandı.

Kurtarılan esirlerin geri getirmek istedikleri birer altın ve elmas olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu tarihe yazılacak bir operasyon. Bedel ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz ama aynı zamanda kahramanların kitapta ve İsrail tarihinde her zaman anılacağını da biliyorum" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Netanyahu: Operasyon başarılı oldu, esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika

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