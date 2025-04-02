Nevşehir\'de Dairede Yangın: Korku Dolu Anlar

Nevşehir'de 4 katlı binanın son katında bulunan bir dairenin çocuk odasında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi 219. sokakta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki bir dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören aile sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili çalışması sayesinde kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. - NEVŞEHİR