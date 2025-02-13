Nevşehir\'de Eski Eş Cinayeti

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Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, ifadesinde iş için bir yere giderken tesadüf eseri yolda eski eşini gördüğünü ve olayda kullandığı silahı piknik yaparken ormanlık alanda bulduğunu söyledi.

Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün akşam meydana gelen olayda, Emre Y. (26) eski eşini aracıyla takip etti. Emre Y., eski eşi Servet Nur Şahin'i (26) silahla ateş ederek ağır yaraladı. Canını kurtarmak için kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan talihsiz kadını hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan Emre Y., olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Servet Nur Şahin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Emre Y.'nin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Servet Nur Şahin'i tesadüfen gördüğünü söyleyen Emre Y., "İşim gereği perde ölçüsü almak için 2000 Evler yolu üzerinde kiraladığım araçla seyrederken tesadüfen eski eşim Servet Nur ile denk geldim. Aracı Servet Nur'un yanında durdurdum, araçtan indim ve kendisine 'Çocuklarımı 4 aydır görmüyorum, bundan dolayı psikolojim bozuluyor ve artık çocuklarımı görmek istiyorum' dedim. O da bana '250 bin TL para verirsen çocukları sana gösteririm, vermezsen de' diyerek küfür etti. Bu esnada telefonun hoparlörü açık bir vaziyette konuştuğu erkek şahsı ima ederek 'Seni vurdurturum' dedi ve üzerime doğru saldırmaya başladı. Ben de bu esnada kaçarken arabanın bagajını açtım ve bagajda bulunan kendime ait ruhsatı olmayan markasını bilmediğim tabancamı aldım ve dolduruş yaparak kendisinin bana saldırmaması için iki el havaya doğru, bir el de yere doğru ateş ettim. Sonrasında panikle arabaya binerek hızlı bir şekilde karakola teslim olmaya geldiğim esnada silahı 80. Yıl Bulvarı üzerinde bir yere aracın içerisinden attım ve karakola gelip teslim oldum. Silah sesinden sonra Servet Nur kaçmaya başladı. Servet Nur'a isabet edip etmediğini bilmiyorum. Silah kullandığım için karakola gelip teslim oldum. Olayda kullandığım silahı yaklaşık 10 gün önce Nar kasabası ormanlık alanında piknik yaparken buldum ve olayda kullandığım aracın arkasına bulduğum şekilde koydum. Silahı bagaja koyarken içini kontrol etmedim. Sonrasında da kontrol etmedim ve ben silaha mermi basmadım. Olay anında da o panikle silahı dolu ya da boş olduğunu bilmeden bagajdan alıp dolduruş yaptım. Karakola teslim olduktan sonra polisler eşliğinde silahı attığım yere gittik ve polislere silahı attığım yeri gösterdim. Polisler orada silahı buldular" dedi.

Öte yandan Servet Nur Şahin'in akrabası Hasan Şahin, Servet'in 4 yıl evli kaldığını söyleyerek, "Servet 4 sene evli kaldı. Eşiyle ayrıydı. Onu katleden de eski eşidir. Şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldıklarını biliyoruz. Bizim bildiğimiz bu. 2 çocukları var. Çocuklarımız da hem yetim hem öksüz kaldı. Çocuklarını göstermeme gibi bir durumları yok" dedi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR