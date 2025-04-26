Nevşehir\'de Kırmızı Işıkta Kaza

Nevşehir'de bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 50 ADR 416 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. Önce M.K.'nın kullandığı 70 ABC 279 plakalı araca daha sonrada L.Ç.'nin kullandığı 50 DR 026 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan 50 ADR 416 plakalı otomobil sürücüsü daha sonra kaza yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR