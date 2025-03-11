Nevşehir'de Minibüs Tıra Çarptı: 1 Ölü

Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza Nevşehir Aksaray Karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GEV 922 plakalı minibüs sürücüsü Özgür Ali Gündoğdu seyir halindeyken, önünde seyreden ve Galip Aydoğan'ın kullandığı 45 AKK 886 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs orta refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Özgür Ali Gündoğdu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.