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Niğde'de hafif ticari araç parka daldı, sürücü kayıp - Son Dakika
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Niğde'de hafif ticari araç parka daldı, sürücü kayıp

Niğde'nin Bor ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç parka daldı. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde ve çevresinde sürücüye rastlayamadı. Kaza yerine gelen ve sürücünün annesi olduğu tahmin edilen bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde\'de hafif ticari araç parka daldı, sürücü kayıp
30.12.2023 - 22:52,
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Niğde'nin Bor ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç parka daldı. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde ve çevresinde sürücüye rastlayamadı.

Kaza, Şeyh Ahmet Kuddusi Caddesi'nde medyana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 ACN 675 plakalı hafif ticari araç, bulvarda bulunan parka çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde ve çevresinde sürücüye rastlayamadı. Kaza yerine gelen ve sürücünün annesi olduğu tahmin edilen bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Niğde, Bor, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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