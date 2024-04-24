Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

Niğde'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı. Olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Ö, Mustafa K'yı evinin önünde pompalı tüfekle yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.04.2024 20:48
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Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

NİĞDE - Niğde'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde merkez İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesinde meydana geldi.

Mustafa K. ile A.Ö arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Ö, Mustafa K'yı tek yaşadığı öğrenilen evinin önünde pompalı tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından etrafta yapılan incelemenin ardından kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralı Mustafa K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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