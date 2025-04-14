Niğde\'de SIM Kart Suç Örgütüne Operasyon

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, vatandaşların GSM hatları üzerinden bilgileri ve rızaları dışında SIM kart değişikliği ve yenileme işlemleri yaparak kripto varlıklarını ele geçiren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Niğde merkezli operasyonda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı eş zamanlı yapılan baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 17 adet dijital materyal, suç unsuru olabileceği değerlendirilen bir ajanda, 1 tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - NİĞDE