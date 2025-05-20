Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 600 gram uyuşturucu, 4 bin 20 TL ve 3 bin 400 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE