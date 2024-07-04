Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 18 olayı vücut izlerinden aydınlattı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 18 olayı şüphelilerin vücut izlerinden aydınlattı.

Ekiplerin 1-30 Haziran arasında olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelenmesi neticesinde, 9 hırsızlık, 2 çalıntı buluntu,1 kasten öldürme,1 kasten yaralama,1 taksirle yaralama,1 ateşli silah kullanma,1 konutu dokunulmazlığı ihlali,1 il dışı tespiti, 1 dolandırıcılık konusu olmak üzere toplamda 18 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.

Olaylarla ilgili 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Öte yandan ekipler başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan veya hakkında yalan beyanda bulunan 9 şahsı da parmak izlerinden tespit etti. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE