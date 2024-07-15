Nihat Doğan Sevim Alan'dan Özür Diledi - Son Dakika
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Nihat Doğan Sevim Alan'dan Özür Diledi

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Nihat Doğan ve Sevim Alan arasındaki ortaklık sonrası çıkan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Doğan, daha önce Alan'a hakaret ve küfürler savurmuştu. Ancak sosyal medya hesabından bir özür videosu yayınlayan Doğan, Alan'dan özür diledi. İkili arasındaki anlaşmazlık, Alan'ın Nihat Doğan'a franchise verdiği güzellik merkezi ile ilgili vergi kaçırma ve çalışanların ödemelerini yapmama iddiaları üzerine başlamıştı.

15.07.2024 23:43  Güncelleme: 23:54
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Ortaklık bitti kavga başladı! Zarar iddiaları Nihat Doğan'la Sevim Alan'ı karşı karşıya getirmiş Nihat Doğan, Alan'a, ağza alınmayacak küfür ve hakaretler havada uçuşmuştu. Doğan, sosyal medya hesabından özür videosu yayınladı.

Nihat Doğan, sosyal medya hesabında yayınladı videoda; "Sevim Alan'ın bir anne olduğunu düşünmeden sözler söylemiş olabilirim. Evladını kırmış olabilirim. Bu sözlerimden dolayı Sevim Alan'dan özür diliyorum. Arkadaşlar 3 günlük dünya için insanları kırmak, paramparça etmek parçalamak hiç hoş değil." ifadelerini kullandı.

"Sevim bizim dostumuz yarın yiye yüz yüze gelebiliriz" şeklinde şaşırtan bir açıklama yapan Doğan, "Birlikte çalıştık kendisinden parada kazandık.Bu güzellik merkezlerini yok etmek için sürekli hakaretler edilmesine karşıyım." dedi.

5 Milyon TL'lik Güzellik Merkezini Devreden Nihat Doğan Öfkesini Kustu: ''Fare Suratlı Cüce''

Nihat Doğan, "Sağda solda annelik üzerinden duygu sömürüsü yapan sonradan görme bu fare suratlı ağdacı cüce, 25 sene boyunca annesini görmeye gitmeyen, vicdansız pisliğin tekidir. Allah şahit olsun ki çocuğumun rızkı olan o parayı senden alacağım.''

- OLAY

Sosyal medyada güzellik merkezleri ile tanınan ve fenomen olan Sevim Alan, Nihat Doğan'a franchise vermişti. Nisan ayında Ataköy Şubesini alan Nihat Doğan'ın 560 Bin TL vergi kaçırdığını söyleyen Sevim Alan, Nihat Doğan'ın çalışanların ödemelerini yapmadığını, bir diğer yandan SGK ödemelerinin de sağlanmadığını iddia etmişti.

Sevim Alan, Nihat Doğan'ın iki ayda toplam 1 milyon 334 bin TL ciro yaptığını fakat gelirin vergisini ödemediğini söyledi.

Sevim Alan sosyal medyada tüm detayları belgelerle paylaşmış ve şarkıcının siyasete gireceğini öğrendikten sonra şubeyi elinden aldığını paylaşmıştı. Nihat Doğan ise 5 milyon TL harcadığını ve çok büyük zarar ettiğini, güzellik merkezini kendi elden çıkardığını söylemişti. Hatta 'Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim' ifadelerini kullanmıştı.

Türkücü Nihat Doğan son günlerde ticaret hayatında yaşadığı bir polemikle gündemde. Geçtiğimiz aylarda 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la karşı karşıya geldi. İkili Kanal D Ana Haber'e yaptıkları açıklamalarla birbirini suçladı.

Sevim Alan, yaptığı paylaşım ile Nihat Doğan'ın 18 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını iddia ederken Nihat Doğan cephesi sessizliğini koruyor.

Nihat Doğan Sevim Alan\'dan Özür Diledi
Kaynak: Diğer

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Son Dakika 3.Sayfa Nihat Doğan Sevim Alan'dan Özür Diledi - Son Dakika

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