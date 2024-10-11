Nikah öncesi uyuşturucu şoku - Son Dakika
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Nikah öncesi uyuşturucu şoku

Nikah öncesi uyuşturucu şoku

Samsun'da nikahına bir hafta kala uyuşturucuyla yakalanan M.B. tutuklandı.

11.10.2024 20:10
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Samsun'da nikahına 1 hafta kala aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden M.B. (27), kiraladığı otomobil ile memleketi Ordu'ya giderken aracı Samsun girişinde polis tarafından durduruldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.'nin aracında yaptığı aramada 70 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde gönderildi.

M.B.'nin, "Uyuşturucu kullanıyorum. Ancak kimseye uyuşturucu satmadım. Haftaya İstanbul'da nikahım vardı. 3 Kasım'da da salonu kiralayıp davetiyeyi bastırıp düğün yapıp evlenecektim. Uyuşturucuyu köyüme götürüp toprağa gömüp, köye gittikçe içecektim" dediği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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