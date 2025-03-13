Niksar\'da Drift Yapan Sürücüye Ceza

Tokat'ın Niksar ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 362 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten çekilerek 60 gün süreyle bağlandı.

Olay, ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki küçük ada etrafında drift yapan aracı gören vatandaşlar polise ihbar etti. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu sürücü A. U. Ç. tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, drift atarak trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı 46 bin 362 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten çekilerek 60 gün süreyle bağlandı. - TOKAT