Nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
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Nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beraber alkol içtiği komşusunu nişanlısına küfür ve iftira attığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına hükmedildi. Olay, 21 Haziran 2023'te Durhasan Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kütük ile Erdem D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdem D., pompalı tüfekle İsmail Kütük'e ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Kütük, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Erdem D. ise tutuklandı.

04.07.2024 19:29
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Nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beraber alkol içtiği komşusunu nişanlısına küfür ve iftira attığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Olay, 21 Haziran 2023'de Durhasan Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kütük ile Erdem D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdem D., pompalı tüfekle İsmail Kütük'e ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Kütük, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Erdem D. ise tutuklandı.

"Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Savunma yapan katılanlar vekili Nazmi Küçükosmanoğlu, "Maktulün evindeyken sanık tarafından telefonla aranarak olay yerine götürülüyor ve öldürülüyor. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"İftira ve küfürler nedeniyle olay ağır tahrik altında gerçekleşmiştir"

Sanık avukatı Yener Tanyıldız ise "Sanık ile maktul 30 yılı aşkındır komşudur. Sanığın maktul ile problemi yok. Olay günü beraber alkol kullanıyorlar. Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ve iftira atıyor. Olaydan sonra sanık kaçmayarak jandarmaya yaşananları anlatıyor. İftira ve küfürler nedeniyle olay ağır tahrik altında gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Müebbet hapis

Söz verilen sanık Erdem D. ise pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü ailesinin bulunduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Maktulün nişanlısına küfür ettiğini iddia etmişti

Sanık ilk celsede verdiği ifadesinde, "Maktul ile beraber alkol içiyorduk. İsmail Kütük müstakbel eşi hakkında çirkin sözler söyledi. Hamile nişanlım hakkında, 'O çocuk senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma küfür etti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıkınca yüzüme tükürüp küfür etti, tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrultum. İsmail tüfeğin namusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın?' diyerek küfür etti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesiyle 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

21 Haziran, Jandarma, Durhasan, Kocaeli, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nişanlısına küfür ettiği iddiasıyla komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

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