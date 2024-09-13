Nöbetçi Esnaf Yangını Söndürdü

Nöbetçi esnaf yangının büyümesini önledi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kerestecide çıkan yangın sanayi sitesinde nöbetçi kalan esnaf sayesinde büyümeden söndürüldü.
Kozan'da Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesindeki keresteci de saat 21.30'da yangın çıktı. Sanayide gece mesaisine kalan esnafın yangını görüp haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın erken müdahaleyle diğer iş yerlerine sıçramadı. Polis inceleme başattı.
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