Nurdağı\'nda İnşaatta Yangın

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rezerv alanında bulunan bir inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında inşaatta kullanılmak üzere depolanan çok sayıda dış cephe yalıtım malzemesi yanarak kül oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, rezerv alanında bulunan bir inşaat sahasında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın sırasında inşaatta kullanılmak üzere depolanan çok sayıda dış cephe yalıtım malzemesi yanarak kül oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, olayda ölü ya da yaralı bulunmadığını, ancak yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yangının inşaat sahasında maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP