Nusaybin\'de Dilenci Çocuk Kaçtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan uygulamada yakalanarak arabaya bindirilen çocuk aracın diğer kapısından kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin- Midyat Yolu Caddesi'ndeki stadyum kavşağında dilencilere yönelik zabıta uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan dilenci çocuk, zabıtanın dalgınlığından yararlanarak aracın diğer kapısından kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN