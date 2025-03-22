Nusaybin'de Dilenci Çocuk Kaçtı

Nusaybin'de dilenci operasyonu: Arabaya bindirilen çocuk, diğer kapıdan böyle kaçtı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan uygulamada yakalanarak arabaya bindirilen çocuk aracın diğer kapısından kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin- Midyat Yolu Caddesi'ndeki stadyum kavşağında dilencilere yönelik zabıta uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan dilenci çocuk, zabıtanın dalgınlığından yararlanarak aracın diğer kapısından kaçtı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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