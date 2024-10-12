Nusaybin\'de Kadınlar Arasında Kavga

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Nusaybin Ahmet Kaya Köprüsü üzerinde iki grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüşünce, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kadınları ayırırken, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN