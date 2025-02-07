Nusaybin\'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Resul K. (45), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN