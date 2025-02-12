Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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