Nusaybin\'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN