Kontrolden çıkan tır yolu ulaşıma kapattı: 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin Çölova Mahallesi'nde Uluslararası İpekyolu'nda plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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