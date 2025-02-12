Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin İpekyolu Akarsu Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri ve plakalı plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?