Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

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Sivas Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Davulhüyük İlköğretim Okulu'nda öğrencilere "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Eğitimi" verildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Davulhüyük İlköğretim Okulu'nda öğrencilere "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Eğitimi" verildi. Çocukların kişisel güvenliklerini artırmak ve suçtan korunma konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitimde, jandarmayı daha yakından tanıyıp sevmeleri amacıyla hazırlatılan "Tim Jandarma" adlı çizgi filmi izletilerek, öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. - SİVAS