Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Alipaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sinema etkinliğine, 5 okuldan toplam 260 öğrenci katıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimizce düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğine, Özel İdare İlkokulu'ndan 30 öğrenci, Gazi İlkokulu'ndan 60 öğrenci, Mehmetçik İlkokulu'ndan 50 öğrenci, 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 98 öğrenci, Yavuz Sultan Selim İlkokulundan katılım sağlayan 22 öğrencimizle Orion AVM Cinemarin sinema salonlarında sinema öncesi patlamış mısır ikram edilerek 'Rafadan Tayfa Kapadokya' filmi izlenmiştir" denildi.
Sinema etkinliğinin keyifli geçtiğini ifade eden öğrenciler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğrencilere Sinema Etkinliği - Son Dakika
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