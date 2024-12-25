Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Plevne İlkokulu 6. sınıf öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verdi. Eğitimde öğrencilere; yaya geçitleri, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri takmanın önemi, öğrenci servislerine inme-binme kuralları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
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