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Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale

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Kütahya'da bir öğretmen, Heimlich manevrası ile öğrenci hayatını kurtardı. O anlar kamerada.

14.02.2025 21:37
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Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı... O anlar kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde özel eğitim veren bir okulda, nöbetçi öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı.

Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yemekhanesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan down sendromlu bir öğrenci, aniden nefes almakta zorlanarak yere düştü. Durumu fark eden öğretmen Seyfi Kaya, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisini hayata döndürdü.

Olay, yemekhanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Seyfi Kaya, Kütahya, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Simav, Son Dakika

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