Ogün Samast, Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika
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Ogün Samast, Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan yargılandığı davada İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi. Güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katılan Samast, sakal bıraktığı görüldü ve adliye çıkışında hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı.

06.03.2024 23:52  Güncelleme: 23:53
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Ogün Samast, Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı

TRABZON - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere geldiği Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi'nden katılan Ogün Samast, duruşmaya bu kez güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılan Samast, ilk duruşmanın aksine bu kez eşi ile değil tek başına duruşmaya geldiği gözlendi. Sakal bıraktığı görülen Samast, adliye çıkışında hiçbir açıklama yapmadan bindiği otomobil ile adliye binasından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ogün Samast, Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı - Son Dakika

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