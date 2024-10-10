Okul Servisinde Kaçak Göçmen Operasyonu

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Okul servisi süsü verilen araçta kaçak göçmenler yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde okul servisi süsü verilen araç 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz yolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri okul servisini durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü C.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.