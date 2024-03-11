Adana'nın Kozan ilçesinde deprem haftası nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlköğretim Okulunda yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Öğrenciler sınıflarda "çök, kapan, tutun" yaparken senaryo gereği depremde yaralanan öğrenciler ekipler tarafından okuldan tahliye edildi.
Deprem haftası nedeniyle Kozan ilçesinde 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlköğretim Okulunda tatbikat yapıldı. AKOM tarafından yapılan tatbikatta önce sirenler çaldı ardından öğrenciler senaryo gereği deprem bitene kadar sınıflarda sıraların altına "çök, kapan, tutun" ile depremden kendilerini korumaya çalıştı. Daha sonra senaryo gereği yaralanan öğrencilere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak sedyelerle AKOM ve CANKUR ekipleri ile birlikte okuldan tahliye edildi. Rol yapan öğrenciler ise gerçeği aratmadı. Deprem sonrası okul bahçesinde güvenli alanlara alınan öğrenciler tatbikatı başarı ile tamamlarken kendilerini alkışlarla ödüllendi.
Okul müdürü Davut Özkan yaptığı konuşmada, "Okulda gerçekleştirilen deprem tatbikatında en kısa sürede öğrencileri güvenli bölgeye toplamak için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Başarılı bir tatbikat oldu teşekkürler" dedi.
AKOM Müdürü Ali Güven öğrencilere teşekkür ederek, "Deprem ilimizin ve ilçemizin gerçeği. Bununla ilgili depremi engelleyemeyiz ama eğitimlerle zararı azaltabiliriz. Önce deprem anında sağlam bir nesnenin yanında bekledik ardından okulda hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Başımızı tutmamız merdivenlerde duvar kenarlarından gitmeyerek ve sırayla güvenli alanlara geçtik. İtfaiye ve CANKUR ekiplerimizle yaralılarımızı enkaz altında kalan çocuklarımızı kurtardık. Başarılı bir tatbikat oldu hepinize teşekkürler" diye konuştu. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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