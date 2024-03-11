Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Geniş Video İzle

Adana'nın Kozan ilçesinde deprem haftası nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi tarafından 100. Yıl Şehit Serkan Ağca ilköğretim okulunda yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Öğrenciler sınıflarda 'çök, kapan, tutun' yaparken senaryo gereği depremde yaralanan öğrenciler ekipler tarafından okuldan tahliye edildi. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

11.03.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde deprem haftası nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi tarafından 100. Yıl Şehit Serkan Ağca ilköğretim okulunda yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Öğrenciler sınıflarda "çök, kapan, tutun" yaparken senaryo gereği depremde yaralanan öğrenciler ekipler tarafından okuldan tahliye edildi.

Deprem haftası nedeniyle Kozan ilçesinde 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlköğretim Okulunda tatbikat yapıldı. AKOM tarafından yapılan tatbikatta önce sirenler çaldı ardından öğrenciler senaryo gereği deprem bitene kadar sınıflarda sıraların altına "çök, kapan, tutun" ile depremden kendilerini korumaya çalıştı. Daha sonra senaryo gereği yaralanan öğrencilere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak sedyelerle AKOM ve CANKUR ekipleri ile birlikte okuldan tahliye edildi. Rol yapan öğrenciler ise gerçeği aratmadı. Deprem sonrası okul bahçesinde güvenli alanlara alınan öğrenciler tatbikatı başarı ile tamamlarken kendilerini alkışlarla ödüllendi.

Okul Müdürü Davut Özkan yaptığı konuşmada, "Okulda gerçekleştirilen deprem tatbikatında en kısa sürede öğrencileri güvenli bölgeye toplamak için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Başarılı bir tatbikat oldu teşekkürler" dedi.

AKOM Müdürü Ali Güven öğrencilere teşekkür ederek, "Deprem ilimizin ve ilçemizin gerçeği. Bununla ilgili depremi engelleyemeyiz ama eğitimlerle zararı azaltabiliriz. Önce deprem anında sağlam bir nesnenin yanında bekledik ardından okulda hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Başımızı tutmamız merdivenlerde duvar kenarlarından gitmeyerek ve sırayla güvenli alanlara geçtik. İtfaiye ve CANKUR ekiplerimizle yaralılarımızı enkaz altında kalan çocuklarımızı kurtardık. Başarılı bir tatbikat oldu hepinize teşekkürler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Deprem, Adana, Kozan, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı
    10:43 Konya'da minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

    Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Samsun'da 725 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası ve Para Çalan 2 Kişi Tutuklandı
    10:42 Samsun'da 725 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası ve Para Çalan 2 Kişi Tutuklandı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün planlı operasyonel çalışmaları sonucunda, dilenci kılığına girerek evlere giren ve toplamda 725 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kişi tutuklandı. 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk da gözaltına alındı.

  • Kartepe'de servis aracının kaza sonucu sürücü ağır yaralandı
    10:41 Kartepe'de servis aracının kaza sonucu sürücü ağır yaralandı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, servis aracı bariyerlere çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Kaza sonucunda sürücünün bacağı koparken, olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kağıthane'de Tekerlekli Sandalyeli Kadına Bekçilerden İnsanlık Örneği
    10:39 Kağıthane'de Tekerlekli Sandalyeli Kadına Bekçilerden İnsanlık Örneği

    Kağıthane'de yaşayan bedensel engelli Deniz Aydın, evine giden yolun dik bir yokuşta olmasından dolayı gece devriyesi yapan bekçilerden yardım istedi. İsteği kırmayan bekçiler, Aydın'ı evinin kapısına kadar götürerek takdir topladı. Yaşananlar kameralara da yansırken Aydın, bekçilere teşekkür etti.

  • Kastamonu'da 5 Milyon TL Değerinde Döviz ve TL Çalma Olayında 1 Şüpheli Tutuklandı
    10:37 Kastamonu'da 5 Milyon TL Değerinde Döviz ve TL Çalma Olayında 1 Şüpheli Tutuklandı

    Kastamonu il merkezinde bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL'nin çalınması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimlikleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Bursa'da Tırın Çarptığı Mekatronik Mühendisi Hayatını Kaybetti
    10:36 Bursa'da Tırın Çarptığı Mekatronik Mühendisi Hayatını Kaybetti

    Bursa'da mekatronik mühendisi Konur Çakır, yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çakır'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

  • Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
    10:34 Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

    Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Gabar Dağı bölgesine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların zarar görmemeleri için 11 Mart - 25 Mart tarihleri arasında bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

  • Aydın'da Saman Balyalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam
    10:28 Aydın'da Saman Balyalarının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, saman balyalarının üzerine devrilmesi sonucu yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Ahmet Tekin (72) isimli vatandaş, evinin bahçesinde saman balyalarını indirmeye çalışırken kaza geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Gaziantep'te işçi servisi kaza yaptı: 16 yaralı
    10:28 Gaziantep'te işçi servisi kaza yaptı: 16 yaralı

    Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir işçi servisi kontrolden çıkarak güvenlik kamerası direğine çarptı. Kazada 16 kişi yaralanırken, sıkışan bir işçi ise kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

  • Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
    10:28 Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan bir döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından kaynaklanmış ve iş yerinde maddi hasara yol açmıştır.

  • Kayseri'de yapılan operasyonlarda 83 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı
    10:28 Kayseri'de yapılan operasyonlarda 83 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalarda, 03-10 Mart tarihleri arasında 83 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve haklarında adli-idari işlemler yapılarak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


10:15 Endonezya’da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
10:03 Türkiye’de işsizlik oranı 9,1’e çıktı Türkiye'de işsizlik oranı 9,1'e çıktı
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
04:05 Samsun’da 4 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi, vatandaşlar büyük panik yaşadı
01:01 CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor CHP Genel Başkanı Özel: Belediye başkanlığı yarışı bitti, Mansur Yavaş rekor oyla geliyor
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
10:23 Kate Middleton’ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında ’montaj’ iddiaları gündeme geldi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi
10:10 Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
09:45 Teravih namazında ölüm Birden yere yığıldı Teravih namazında ölüm! Birden yere yığıldı
09:31 Bursa’da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon 1031 kişi hakkında işlem yapıldı 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 10:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement