Ordu'da 11 Aranan Şahıs Yakalandı

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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 11 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 5 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 11 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU