Ordu'da 17 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 17 Aranan Şahıs Yakalandı

Ordu'da polis ekipleri, aranan 17 şahsı yakaladı; 14'ü tutuklandı.

09.10.2024 09:55
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 17 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 61 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 17 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 17 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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