Ordu'da 37 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 37 Suçlu Yakalandı

Ordu\'da 37 Suçlu Yakalandı
29.07.2025 16:53
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Ordu'da jandarma, son bir haftada çeşitli suçlardan 37 şüpheliyi yakaladı, 17'si tutuklandı.

Ordu'da jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan son bir haftalık çalışma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı. Bu kapsamda, asayiş timlerinin yaptığı uygulamalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Trafikte 8 bin 844 araç denetlendi, 69 araç trafikten men edildi

Trafik Jandarması timleri tarafından yürütülen çalışmalarda 8 bin 844 araç kontrol edildi, 287 sürücüye çeşitli suçlardan idari para cezası uygulanırken, 69 araç trafikten men edildi ve 4 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliye işlem yapıldı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. Operasyonlarda 90 gram sentetik kannabinoid, 51 adet sentetik ecza hapı ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

KOM ekiplerinin çalışmaları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise 13 şüpheliye adli işlem uygulandı. 2 şüpheli, 'bandrol ve işareti bulunmayan tütün mamulleri ve alkollü içkileri ticari amaçla üretmek, bulundurmak, nakletmek ve satmak' suçundan gözaltına alındı, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet iş makinesi, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet gümrük kaçağı araç, 1 adet ruhsatlı tabanca, 135 adet tabanca fişeği, 2 litre sahte alkol ve 6 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Öte yandan, 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde jandarma ekiplerince bin 316 kadına KADES uygulaması tanıtıldığı, 2 bin 295 erkek vatandaşa ise 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldığı belirtildi.

Çalışmaların devam edeceği kaydedildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 37 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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