Ordu'da aranan 22 şahıs yakalandı

3.Sayfa

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 22 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 21 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU