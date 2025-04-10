Ordu\'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde Soner Altun isimli işçi, çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı.

ÇÖP AYRIŞTIRMA MAKİNESİNE SIKIŞAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından 26 yaşındaki Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Soner Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajında, "Değerli mesai arkadaşımız Soner Altun kardeşimizin elim bir kaza sonucu vefat etmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.