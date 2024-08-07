Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 26 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 26 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 7 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
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