Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da meydana gelen silahlı kavgada büfe işletmecisi Tolga T. ile Tamer Mahir Ö. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tamer Mahir, yanında bulunan tabanca ile etrafa ve Tolga T.'ye 6 el ateş açtı. Yaralanan Tolga T., sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Tamer Mahir Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.05.2024 23:15
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

ORDU - Ordu'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe işletmecisi Tolga T. ile Tamer Mahir Ö. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Tamer Mahir, yanında bulunan tabanca ile etrafa ve Tolga T.'ye 6 el ateş açtı. Kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Tolga T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu esnada polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren Tamer Mahir Ö. ise polis ekiplerince olayından hemen ardından yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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